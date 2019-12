Het weer van vandaag: regen en wind

Vandaag is het bewolkt en regent het langdurig, in de namiddag en vanavond volgen buien. De temperatuur loopt geleidelijk op en uiteindelijk wordt het vanavond 10 graden. Er staat een vrij krachtige en aan zee krachtige zuidwestenwind.

Vanavond ruimt de wind naar west tot noordwest. Vannacht wordt het vanuit het westen droog en zijn er ook opklaringen. Met een minimumtemperatuur van 8 of 9 graden blijft het opvallend zacht. De westen- tot noordwestenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig, windkracht 4 tot 6.

Morgen blijft het droog met veel bewolking en komt soms de zon tevoorschijn. In de middag wordt het 10 graden en staat er een matige en aan zee (vrij) krachtige westenwind, windkracht 4 tot 6.

Vooruitzichten

Het blijft de komende dagen wisselvallig met geregeld regen of een bui. Soms komt de zon even tevoorschijn en er staat een stevige wind. Het blijft voorlopig vrij zacht, vooral in de nachten.