Vader over gedode dochter Negar (23): 'Eigenlijk heb ik haar vermoord'

De vrouw die vorige week dood in een flat in Hendrik-Ido-Ambacht werd gevonden, was eerder slachtoffer van mishandeling door haar echtgenoot. Dat zegt haar vader Mahid Karooji, die momenteel in Nederland is om het lichaam van zijn dochter te repatriƫren naar haar geboorteland Iran. De man van de omgekomen twintiger zit vast als verdachte.

Vader Mahid Karooji vertelt Rijnmond een emotioneel en heftig verhaal van huiselijk geweld, bedreiging en intimidatie.

Twee maanden geleden verhuist de 23-jarige Negar Karooji Toroghi vanuit Mashad in het noordoosten van Iran naar Nederland. Met haar kersverse echtgenoot, een 28-jarige Iraniër die in Nederland studeert als kennismigrant, betrekt ze een nieuwbouwwoning aan de Perengaarde in Hendrik-Ido-Ambacht.

Partner kiezen

"Mijn dochter was knap, intelligent, ze las boeken, studeerde en deed aan sport. Ze was niet doorsnee, dat maakte het lastig om voor haar een geschikte partner te vinden", vertelt haar vader.

Negars echtgenoot, die studeert aan de TU Delft, is niet de eerste keus uit de vier huwelijkskandidaten die de familie samen met hun dochter selecteert.

"Met die vier ging Negar nader kennis maken, er was een atleet bij en een ondernemer. Ik vond de studie van een kandidaat belangrijker." Mahid doelt daarmee op zijn latere schoonzoon, die studeert in Nederland. "Maar mijn dochter wilde eigenlijk niet met deze man trouwen. Ze gaf eerst de voorkeur aan een man die vermogend was. Toch ontwikkelde ze gevoelens voor de student."

De toekomstige schoonzoon van Mahid dringt aan en komt soms ongevraagd op bezoek als hij Iran bezoekt. "Het voelde alsof hij al deel van de familie uitmaakte." Uiteindelijk voegt Negar zich naar de voorkeur van haar vader voor deze man.

Voor het huwelijk

Voor hun verlovingsfeest schenkt de vader van Negar het aanstaande paar een reis naar Servië. Daar laat de aanstaande schoonzoon zijn verschillende gezichten zien. Ze wordt door hem mishandeld, zegt Negars vader, die na de dood van zijn dochter haar woning in Hendrik-Ido-Ambacht bezocht. "Ik vond daar een brief van haar aan haar man, waarin ze beschrijft wat zich heeft afgespeeld in Servië. Ze schrijft: ik heb in Servië jouw ware aard leren kennen."

Een week voor hun huwelijk in Iran is er een kwestie in de schoonfamilie. Er is geld gestolen. Als Negar daarover tijdens een autorit met haar aanstaande man wil praten, kapt hij haar af: dat gaat je niks aan. Mahid vertelt: "Hij trapt op de rem, sleurt haar aan haar haren uit de auto en hij slaat haar. Daarbij raakt ze haar ring kwijt. Ze doet daarvan aangifte en een arts heeft een rapport gemaakt."

Noodkreten

Ook eenmaal in Nederland wordt Negar ernstig bedreigd door haar echtgenoot. "Aan haar moeder stuurt ze tekstberichten waarin ze zegt dat hij haar keel vaak dichtknijpt en zegt dat hij haar zal doden", vertelt vader Mahid. "Maar iedere keer als hij agressief was, ging hij het altijd weer goedmaken. Dan was hij weer lief en kocht bloemen voor haar."

De ouders nemen de hulpkreten van hun dochter niet serieus en zeggen dat hij haar vast niet zal doden. Zij moet de wurgaanvallen maar doorstaan. "Helaas is ze wel op die manier om het leven gekomen," zegt haar vader.

"Iedere keer als mijn dochter ruzie had met haar man, belde ze me op," vertelt hij. "Dan stelde ik haar gerust. Ze zei: ik ben bang voor hem, ik kan niet met hem leven. Maar ze hield ook van hem en hoopte dat hij zou ophouden met dat gedrag."

Doodongerust

Half november wordt de familie van Negar ongerust. Ze laat niks van zich horen en via de schoonfamilie horen ze dat het slecht gaat met Negar. De vader van de echtgenoot laat weten dat ze in Nederland in het ziekenhuis ligt. De doodongeruste familie belt vanuit Iran naar allerlei ziekenhuizen in Nederland om na te gaan waar hun dochter is opgenomen. Bij geen enkel ziekenhuis is Negar bekend, daarna zegt de schoonfamilie dat ze in coma zou liggen.

Vorige week dinsdag ontdekken de ouders van Negar de waarheid. Hun dochter wordt levenloos aangetroffen in het appartement op de elfde verdieping van een torenflat boven winkelcentrum Hoogambacht. De echtgenoot wordt door de politie aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw.

Schuld

Terugkijkend op het huwelijk van zijn dochter erkent de vader dat het bij de huwelijkskeuze al is misgegaan. "Eigenlijk kan je concluderen dat ik mijn dochter heb vermoord. Mijn dochter wist van zijn gedrag en informeerde mij daarover, maar ik heb de keuze gemaakt dat zij met deze man zou trouwen."

Vol afschuw spreekt de vader over zijn schoonzoon. "Hoe kan iemand zijn partner vermoorden, een week lang het lijk in zijn huis bewaren en naast het lijk leven? Daarbij komt nog dat zijn familie hiervan op de hoogte was. Zij hebben mij om de tuin geleid door te zeggen dat zij in het ziekenhuis lag."

De schoonvader was volgens Negars vader de dag voordat ze werd gevonden ook in de woning in Hendrik-Ido-Ambacht. "Dan kan ik dus de vraag stellen of deze vader - respectloos net als zijn zoon - in de woning heeft geslapen waar het lijk van mijn dochter lag."

Deze week zijn alle documenten in orde gebracht voor de repatriëring van het lichaam naar Iran. "Ik neem mijn dochter mee naar Iran om haar daar te begraven. Ik heb een advocaat ingeschakeld om mijn belangen te behartigen. Ik hoop dat het recht zal zegevieren."