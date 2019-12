'Met deze winactie is het Songfestival niet alleen voor de 'happy few''

Waarom andere gaststeden van het Eurovisie Songfestival nooit eerder kaarten hebben weggegeven aan inwoners met een 'smalle beurs'? De Rotterdamse wethouder Said Kasmi (Cultuur) heeft geen idee. Maar hij is in ieder geval wel blij dat door deze winactie het festival nu geen evenement wordt voor de 'happy few'.

Volgens Kasmi was de winactie al opgenomen in het eerste bidbook voor het Songfestival, enkele maanden geleden. Duizenden kaarten voor mensen die het niet zo breed hebben. "Een idee waar de organisatie van het Songfestival ook wel oren naar had", liet Kasmi weten op Radio Rijnmond.



Mensen kunnen vanaf 11 december zich aanmelden via de gemeente voor de gratis kaarten. Daarna wordt gecontroleerd, bijvoorbeeld via de Belastingdienst, of deze mensen wel in aanmerking komen voor de kaarten. "Daarbij is privacy erg belangrijk", zegt Kasmi. "Onze specialisten houden er wel rekening mee dat we ons aan alle regels houden."

De komende weken worden in Rotterdam flyers verspreid waarbij de winactie wordt aangekondigd. Mensen kunnen zich aanmelden via de website van de gemeente, telefonisch (via 14010) of op twee locaties in Rotterdam-Noord en -Charlois.

De gemeente is niet bang dat de kaarten over een paar maanden op Marktplaats terug te vinden zijn. "Dat kan namelijk niet", legt Kasmi verder uit.

"De kaarten zijn namelijk op naam. Daardoor zijn ze niet door te verkopen. Bovendien krijgen de mensen de kaarten pas op de dag van het optreden. In maart krijgen ze te horen of ze kaarten krijgen, maar die zijn pas in te wisselen op de dag zelf."