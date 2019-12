Volg de miniklassieker op Radio Rijnmond

De miniklassieker tussen Feyenoord en Ajax onder 19 jaar is zaterdagmiddag live te volgen in Zuid-Holland Sport, ons gezamenlijke sportprogramma met Omroep West. Ook al het provinciale topamateurvoetbal komt voorbij.

Dennis Kranenburg is de verslaggever in De Kuip, bij de wedstrijd die om 14:30 uur begint. De overige amateurduels deze middag zijn:

ASWH - HHC Hardenberg

IJsselmeervogels - Noordwijk

Sparte nijkerk - VVSB

Koninklijke HFC - Katwijk

Zuid-Holland Sport is, zoals elke week, te horen tussen 14:00 en 18:00 uur op Radio Rijnmond en Radio West. De presentatie deze week is in handen van Menno Tamming.