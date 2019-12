Man met 12 duizend euro opgepakt na achtervolging

De politie had in het centrum een stopteken gegeven aan een auto voor een controle. Daarop stapte de man, die bijrijder was in de auto, uit en zette het op een lopen.

Na een korte achtervolging werd de man opgepakt. Hij had het geldbedrag op zak. Omdat hij niet kon uitleggen hoe hij aan dat geld kwam, is hij opgepakt voor witwassen. De financiële rechercheurs van de Rotterdamse politie gaan verder onderzoeken hoe de man aan het geld gekomen is.