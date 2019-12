Edsilia Rombley over presentatie Songfestival: 'We gaan ervoor zorgen dat al die mensen nooit meer weg willen'

Het hoge woord kwam er woensdag eindelijk uit: Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley presenteren het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in 2020. Een eer, zegt zangeres Edsilia Rombley. "Toen ze me vertelden waarom, snapte ik het wel."

De zangeres deed in 1998 zelf mee aan het Eurovisie Songfestival in het Verenigd Koninkrijk. Met het nummer Hemel en Aarde haalde ze de vierde plaats. Negen jaar later, in 2007, deed ze weer mee. Met het nummer On top of the world strandde ze in de halve finale.

Naast haar deelnames deelde ze ook twee keer de punten namens Nederland uit. "Ik heb inderdaad wel iets met het evenement", concludeert ze. "Ik hoop gewoon dat we een goede host kunnen zijn."



Op 12, 14 en 16 mei staat ze met Chantal Janzen en Jan Smit op het podium. "Chantal is een van de beste presentatrices die we hebben. Zij heeft een stukje glamour, dat past erbij. En Jan weet er alles van. We zijn alle drie erg verschillend, maar ook erg bekend op ons eigen terrein. Ik denk dat dat wel goed gaat werken."

Hoewel de hosts hun nieuwste presentatieklus al even wisten, kwam woensdag toch de ontlading. "Ik moet nog steeds bijkomen van dat nieuws. Vooral dat we het nu eindelijk mogen vertellen", zegt Rombley.

Het Songfestival wordt traditiegetrouw in het Engels én Frans gepresenteerd. De Franse talenknobbel ontbreekt nog bij de zangeres. "Bonjour, veel verder kom ik niet. Ik hoop dat dat gedeelte bij Chantal ligt", lacht ze. "Nee hoor, er is nog geen verdeling. Er is wel gezegd dat niemand iets zal doen waar hij zich ongemakkelijk bij voelt." Maar, voegt ze toe: "Het gaat natuurlijk om de artiesten die komen zingen."

Het liedjesfestijn op zich maakt Rombley trots. "Alle Europese landen, zo bij elkaar: we gaan ervoor zorgen dat al die mensen nooit meer uit Nederland weg willen."

Ook het nieuws over de gratis tickets voor minima, vindt ze een goed initiatief. "Super, hoe leuk is dat? We have to open up; ik vind dit een mooi gebaar."