Gouden buzzer: Bier, bitterballen en bepaal wie de Zesdaagse wint!

Van 2 tot en met 7 januari wordt de Zesdaagse verreden in Rotterdam Ahoy. Vijf dagen lang staat er een grote Rijnmond-bank waar jij samen met vijf vrienden op kan zitten. Je kijkt naar de koers en op het moment dat jouw favoriete koppel de leiding heeft, druk je op de gouden buzzer.

Het peloton moet dan tien rondes rijden en wie dan als eerste over de sprint komt, pakt liefst tien punten voor het klassement. De buzzer kan vanaf tien minuten na de start tot tien minuten voor het einde van de koers worden ingedrukt.

Jij maakt dus kans om samen met je vrienden te genieten van topsport en entertainment in Ahoy. Je maakt kans op een plek op onze gouden buzzer bank door te mailen naar sport@rijnmond.nl.

Volg de Zesdaagse via Rijnmond

De finale-avond van de Wooning Zesdaagse wordt uitgezonden in een live-programma vanuit de Ahoy Arena. Behalve de spanning van de wedstrijd zullen ook gasten aanschuiven om het wielrennen vakkundig te duiden.

Zesdaagse TV begint al op de eerste dag van de Wooning Zesdaagse. Vanaf 2 januari is er dagelijkse een magazine met reportages, interviews en wedstrijdverslagen van de traditionele opening van het sportjaar. Ook is de Wooning Zesdaagse iedere avond live te volgen via Rijnmond.nl en via de Rijnmond app.