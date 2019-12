Zingende buschauffeurs azen met 'Mijn Feyenoord' op plek in Top 2000

'Mijn Feyenoord. In De Kuip wordt weer gescoord. We staan hand in hand, de mooiste club van Nederland...' Het nummer 'Mijn Feyenoord' lanceerden twaalf RET-buschauffeurs in het kampioensjaar van de club. Hoog tijd voor een plek in de Top 2000, vinden de zingende chauffeurs nu.

De Rotterdamse versie van Neil Diamonds' 'Sweet Caroline' brachten de chauffeurs in april 2017 uit. Een grote hit op sociale media was geboren. De opbrengst van het nummer ging naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.



Maar ook dik twee jaar later is het nummer nog geregeld te horen, onder meer in De Kuip. "Ik kreeg vorig jaar al berichtjes van mensen: 'Waarom staan jullie eigenlijk niet in de Top 2000?'", zegt initiatiefnemer Aad van Hemert.

"Maar daar staan alleen de állergrootste artiesten in. Daarvoor moeten we dus wel een actie beginnen". Die actie zijn ze dit jaar gestart.

Vrije keuze

Stemmen kan op de site van de Top 2000 . Het lied moet dan wel ingediend worden als 'vrije keuze', legt Aad uit. "Op de site zit een zoekfunctie. Als je daar Rotterdam intikt, kan je een vrije keuze invullen." Vul bij nummer 'Mijn Feyenoord' en bij artiest 'Rotterdam en Trots' (RET) in, en de chauffeurs hebben er een stem bij.

De zangers hebben er het volste vertrouwen in. "Wat ik van horen zeggen heb, is dat we duizend tot vijftienhonderd stemmen nodig hebben. Dan staan we erin. Eitje joh", zeggen de chauffeurs.

"Feyenoord heeft een grote achterban, dus ik denk dat het wel moet lukken", zegt Aad. Op de vraag of ook in Amsterdam gestemd mag worden op dit nummer, komt een duidelijk antwoord: "Ook daar zitten Feyenoorders."

Plek 1908

Streven voor een mooie plek hebben de chauffeurs ook. "Plek 1908, het oprichtingsjaar van Feyenoord. Dat zou wel helemaal geweldig zijn."