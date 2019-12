Boskalis helpt bij aanleg kunstmatige eilanden op Filipijnen

Het nieuwe gebied in de drukbevolkte hoofdstad gaat gebruikt worden voor zowel commercieel vastgoed als voor de woningbouw. Boskalis krijgt voor de klus zo'n 325 miljoen euro.

De klus in de Filipijnen past volgens bestuursvoorzitter Peter Berdowksi goed bij het Papendrechtse baggerbedrijf. "Als Boskalis hebben we een rijke traditie in het creëren van nieuw land. We kijken ernaar uit bij te dragen aan een bescheiden uitbreiding van de Filipijnen en het beschermen van een deel van Manilla tegen de gevolgen van klimaatverandering."

De drie eilanden krijgen een totale oppervlak van 360 hectare en worden zo ontworpen dat ze bestand zijn tegen bijvoorbeeld aardbevingen en tyfoons. De baggerwerkzaamheden zullen zo'n drie jaar duren; over vijf jaar moet het hele project zijn afgerond.

"Deze regio is van oudsher van groot belang voor Boskalis", zegt Berdowski. "Met dit project hebben we de bezetting van de grote baggerschepen voor de komende jaren verzekerd."