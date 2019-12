Brand aan boord van binnenvaartschip

Aan boord van een binnenvaartschip bij de Tweede Maasvlakte woedt brand. De brand wordt veroorzaakt door problemen in de stoppenkast van het schip.

Ook het gespecialiseerde scheepsbrandbestrijdingsteam is ingezet. "Het ziet er naar uit dat het eigen brandblussysteem van het schip de brand geblust heeft", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Maar omdat de problemen vooral spelen bij de electrakast van het schip, driegt er steeds weer een nieuw brandje te ontstaan. Daarom houden we het wel goed in de gaten."

Wat het schip vervoert is niet bekend. Het gaat om een bunkerschip.