Op pad met Chris Natuurlijk

Kaplaarzen aan en zaterdag 7 december om 08.00 uur mee naar buiten met Chris Natuurlijk voor de veldleeuwerik in de Zegenpolder, een groene toekomst voor Rotterdam, een niet-bestaande vogel en een ooievaarsmaag vol elastiekjes.

Ooit waren er plannen om de polders ten zuiden van Rotterdam onder water te zetten en om te vormen tot natte natuur. Maar de boeren mogen blijven en werken mee aan een experiment om op een natuurlijke manier het land te verbouwen.

In de Zegenpolder zet dat nu al zoden aan de dijk, veldleeuweriken weten de akkers in het najaar weer te vinden. Met kaplaarzen diep wegzakkend in de vette klei, gaat Chris Natuurlijk op zoek naar veldleeuweriken en andere dieren.

Op zoek naar visie

Plannen voor groen, natuur en verkeer in Rotterdam zijn er genoeg, maar zit er wel een visie achter? Dat vraagt het Rotterdams Milieu Centrum (RMC) zich af. Chris Natuurlijk blikt vooruit op de 15de Groeneconferentie van het RMC op 18 december over Rotterdam in de toekomst.

Niet-bestaande vogel

O.C. Hooymeijer is terug. De in Vlaardingen geboren en getogen kunstenaar en amateur-vogelaar woont tegenwoordig in Friesland, waar hij inmiddels een grote collectie niet-bestaande vogels heeft verzameld. Uit De nieuwe gids voor de niet-bestaande vogels van Europa , kiest O.C. zaterdag voor de Napolitaan.

Nieuws uit het Natuurhistorisch

Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, vertelt in Chris Natuurlijk over een ooievaar vol postbode-elastiek, hoe het verder gaat met de IJs-ijsvogel en over Straatgras, het natuurtijdschrift van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Zaterdag 7 december van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond