Blessuregolf Feyenoord houdt aan: ook Karsdorp weken uitgeschakeld

Rick Karsdorp zal nog weken niet inzetbaar zijn voor Feyenoord. De rechtsback heeft een scheurtje in zijn lies en is vrijdag succesvol geopereerd, zo meldde trainer Dick Advocaat op de persconferentie voorafgaand aan Vitesse - Feyenoord.

De Haagse trainer had zelfs een lijstje nodig om alle blessuregevallen op te noemen. Kenneth Vermeer, Sven van Beek, Justin Bijlow, Edgar Ié, Liam Kelly zijn nog altijd niet inzetbaar. ''We hebben een uitstekende medische staf, dus daar kan het niet aan liggen. Ik geloof niet dat er hier andere dingen gebeuren dan bij andere clubs. Vanaf het begin hebben ze dubbele wedstrijden moeten spelen en dat is voor sommige spelers soms te veel'', aldus Advocaat.

Steven Berghuis, die tegen PEC Zwolle nog uitviel met lichte rugklachten is er in Arnhem gewoon bij. De Rotterdammers spelen om 12:15 uur en dit duel is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.