Stadhuis in kerstsferen met twaalf meter hoge kerstboom

"Ik denk dat de boom wel twaalf meter hoog is", vertelt Joost Maaskant van het festival. "Het is leuk dat het feest terug is op zijn oude plek. Vorig jaar stonden we op het Stadhuisplein, want toen lag de hele Coolsingel open. Nu is de Coolsingel bijna af."

"De ontsteking van de lichtjes door de burgemeester is altijd een mooi moment", vindt Maaskant. "Het is een beetje de aanvang van de kerstperiode."

De burgemeester wordt tijdens het aansteken van de lampjes vergezeld door 150 kinderen en zanger Robert Heijn die samen ZangExpress vormen. "De kinderen komen van allerlei scholen in Rotterdam naar het stadhuis toe. Die gaan zingen en halverwege zal de ontsteking van de lichten van de boom plaatsvinden."

Toer door het stadhuis

Wie wil, kan zaterdag ook op toer door het stadhuis. "Dat is heel bijzonder. In de torenkamer zou je zomaar een soliste kunnen ontdekken. En tussen 14.00 en 15.00 uur hebben we voorleessessies voor kinderen in de Burgerzaal."

Door alle activiteiten heen staat de kerstgedachte centraal bij het WinterWelkom: "We vinden dat het tijd is om lief voor elkaar te zijn."

Zaterdag tussen 17.00 en 18.00 uur is de ontsteking van de boom, die tot begin januari blijft staan.