Fraser bouwt op spelers: 'Willem II-uit was incident'

Sparta werkt met een fitte selectie toe naar het thuisduel met Heracles Almelo. Trainer Henk Fraser is na de zeperd tegen Willem II (4-0) niet per sé van plan om zijn elftal te wijzigen.

''We hebben in geen geval lef getoond. We hebben het kort na de wedstrijd nog over gehad, daarna niet meer. De spelers hebben gezegd dat het een incident was, dus daar bouw ik volledig op'', aldus Fraser.

Fraser kan uit iedereen binnen zijn selectie kiezen, aangezien iedereen fit is. ''Dat zegt heel veel over de spelers. Na een 4-0 nederlaag neig je soms naar iets negatiefs. Ze trainen goed en we proberen als trainers goed te luisteren naar de medische staf. We zoeken wel de grens op. De trainingen zijn soms pittig, maar de jongens zijn daar bereid toe. Vandaar dat ik, ondanks de laatste nederlaag, redelijk positief ben.''

Verbeek

Vorige week overleed bestuurslid Pim Verbeek op 63-jarige leeftijd. Als eerbetoon zal het publiek tijdens Sparta - Heracles in de 63ste minuut opstaan en applaudisseren.