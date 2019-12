Malacia: 'Hoe Advocaat wil spelen ligt mij wel'

Tyrell Malacia is opeens weer basisspeler bij Feyenoord, nu linksback Ridgeciano Haps met een blessure aan de kant staat. Hij valt met zijn neus in de boter, nu trainer Dick Advocaat een dominante rol in het veld van zijn backs verlangt.

"Hij spreekt mij vaak aan, in positieve zin," zegt Malacia over Advocaat. "Hij wil mij graag helpen beter te worden. Dan gaat het over kleine dingen, maar dat hou ik graag voor mijzelf. Hij heeft een bepaalde visie op hoe de backs moeten spelen. Ik kom daar veel in voor. Dat ligt mij wel."

Malacia kijkt uit naar de komende weken, met veel spannende duels voor Feyenoord die op de agenda staan. "We hebben een aantal topwedstrijden. Mooi om te spelen. Ik heb daar zin in."