OM: Agenten hebben geen schuld aan dood achtervolgde motorrijder

De politie heeft geen schuld aan de dood van een motorrijder die afgelopen zomer overleed op de Laan op Zuid in Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De 25-jarige motorrijder uit Ridderkerk botste tegen een bus terwijl hij werd achtervolgd door de politie.

De Rijksrecherche heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het ongeluk. Daaruit is gebleken dat de man niet is overleden door handelen van de politie.

Volgens het OM waren de agenten ambtelijk verplicht om in te grijpen. Er wordt daarom geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Negeren politiecontrole

In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juli negeerden de twee motorrijders een politiecontrole. Daarop zetten agenten de achtervolging in. De motorrijders raasden met hoge snelheid over de Laan op Zuid en negeerden daarbij meerdere stoptekens. Ter hoogte van de Tweede Rosestraat botste één van hen op een bus van de RET. Hij overleed aan zijn verwondingen.

De andere motorrijder viel en ging er te voet vandoor, maar kon later worden aangehouden. Hij zit inmiddels niet meer vast, zegt het OM.