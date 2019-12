Rotterdamse straat wordt vernoemd naar verzetsheld uit Curaçao

Rotterdam krijgt een Tulastraat, vernoemd naar een Curaçaose verzetsheld. De naamgeving past in nieuw gemeentelijk beleid om onder meer het koloniale verleden terug te laten komen in straatnamen.

Het initiatief voor de vernoeming komt van Rotterdammer Simão Miguel. "Tula was een verzetsheld in de achttiende eeuw op Curaçao, toen daar nog slavernij werd gedreven", legt hij uit. "Hij kon de omstandigheden waaronder zij moesten leven niet meer uitstaan. Vandaar dat hij een opstand heeft georganiseerd en daar andere mensen bij heeft betrokken."

Tula heeft op die manier een bijdrage gehad aan de afschaffing van de slavernij op Curaçao, zegt Miguel. "Tula is daar een held. Ik vond dat er een Tulastraat moest komen. In Rotterdam is er geen, maar in Amsterdam en Utrecht wel. Dus ik dacht: nu is Rotterdam aan de beurt."

Tien e-mails

De aanvraag voor de straatnaam ging volgens Miguel redelijk gemakkelijk. "Ik had er maar tien e-mails voor nodig", lacht hij. Als eerste vroeg hij hoe het aanvraagproces voor een straatnaam in zijn werk gaat. Toen hij daar uitleg over had gekregen, deed hij een voorstel voor een vernoeming. "Na een paar maandjes wachten kreeg ik antwoord dat mijn voorstel was geaccepteerd door de straatnamencommissie."

Waar de Tulastraat precies komt, is nog niet bekend. "De naam is nu opgenomen in het reservebestand", zegt Jantje Steenhuis van de straatnamencommissie. "Op het moment dat er zich een passende plek voordoet, zullen we hem vernoemen."

Het zou dus nog even kunnen duren, maar Steenhuis heeft goede hoop. "De aanvraag past heel goed in de initiatiefnota van D66, om meer vrouwen en mensen van diverse herkomsten te benoemen. Ik schat in dat dat zeker gaat gebeuren de komende jaren."



Voor Miguel maakt het niet uit waar en wanneer Tula wordt vereeuwigd op een Rotterdams straatnaambord. "Rotterdam-Zuid zou een mooie zijn, maar het mag eigenlijk overal in Rotterdam. Zolang die er maar komt en hij komt er. Dat is mooi nieuws! Dit is een kerstcadeau voor veel Rotterdammers, vooral van Caribische afkomst. En jullie mogen het uitpakken."