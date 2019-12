Havenbedrijven vrezen verkeerschaos door groot onderhoud aan wegen en bruggen

Bedrijven in de haven maken zich grote zorgen over de doorstroming van het verkeer tijdens het grote onderhoud aan bruggen en tunnels de komende jaren. Ze vrezen dat de projecten uitlopen of elkaar gaan overlappen. "Een regisseur is nodig om verkeerschaos te voorkomen, bij voorkeur iemand namens Rijkswaterstaat", stelt directeur Bas Janssen van Deltalinqs.

Veel bruggen, sluizen en tunnels in onze regio worden de komende jaren gerenoveerd. Het gaat om noodzakelijk achterstallig onderhoud, want veel van de kunstwerken stammen al uit de jaren vijftig. "En dat gaat hinder opleveren," erkent coördinerend adviseur Maurijn van Witsen van Rijkswaterstaat. "Die pijn gaan we voelen."

Maastunnel

Vooral de haven houdt haar hart vast, zegt Janssen. "Toen de Maastunnel werd aangepakt, had het effect op de hele ring. Laat staan als zo'n belangrijke brug als de Van Brienenoordbrug wordt aangepakt. Als daar vertragingen oplopen, heeft het invloed op de Rotterdamse, de Nederlandse en de Europese economie."

Per afzonderlijk project is volgens de Deltalinqs-directeur voldoende overleg tussen alle instanties en betrokken. "Maar tot nu toe pakt niemand de over-all-regie bij de werkzaamheden. En daar maken we ons ernstig zorgen om. Want meestal loopt dit soort projecten uit. En dat zou Rotterdam compleet op slot gooien."

Procesmanager

De havenbedrijven willen dat Rijkswaterstaat de regierol pakt. Het gaat namelijk veelal om snelwegen. "Ze hebben dat toegezegd, maar doe het dan ook." En inderdaad, volgens Rijkswaterstaat is er inmiddels een procesmanager aangesteld.

"Maar die is tot nu toe vooral intern bezig om alle projecten aan elkaar te koppelen. Alles heeft met elkaar te maken. Daarom halen we alle bedrijven, scholen en overheden bij elkaar om met elkaar te bespreken wat ieders bijdrage kan zijn. En tegen die tijd zal onze medewerker zich vanzelf voorstellen", belooft Maurijn van Witsen van Rijkswaterstaat.