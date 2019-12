Vulkaangruis langs de Hoekse Lijn slokt CO2 op

Twee keer 24 kilometer schouwpad langs de Hoekse Lijn is bedekt met olivijn

Pieter van der Tang is ontwerpleider spoor en bovenleiding bij de RET

"Hier ligt 20.000 ton olivijn en dat haalt in 50 jaar 20 miljoen kilo CO2 uit de lucht", zegt Pieter van der Tang van de RET.

"We waren op zoek naar materiaal voor het schouwpad langs het spoor dat minder gevoelig is voor woekerend onkruid", vertelt Van der Tang die ontwerpleider spoor en bovenleiding is van de RET. "Ik kwam een oud rapport tegen waarin stond dat dit gruis minder goed warmte vasthoudt en dat zaadjes daarom moeilijker ontkiemen. Bovendien haalt het lavagruis CO2 uit de lucht."

Spanje

De positieve werking van olivijn op broeikasgas is er alleen mogelijk als het spul is vermalen. "Grote blokken absorberen dat spul een stuk minder, maar fijn gemalen gaat het prima", zegt de RET-man. Het gesteente kan overal vandaan komen waar vulkanen zijn.

"Dit komt uit Spanje en het delven en transport geschiedt ook klimaat neutraal. Bovendien als je het per schip in grote partijen vervoert, drukt het de kosten."

Spoor op pootjes

De RET wil het fijne lavagrind ook bij andere projecten gaan gebruiken. "Het laatste stukje Hoekse Lijn naar het strand wordt lastig. "Daar heb je zand en lukt het niet. We gaan wel iets bijzonders doen daar, het spoor op pootjes. Zand kan er onderdoor waaien en ook diertjes kunnen er onderdoor kruipen". Volgend jaar gaan we daar de eerste resultaten van zien.