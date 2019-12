Latuheru in FC Rijnmond: 'Kokcü was in de tweede helft de enige middenvelder'

In de voetbaltalkshow FC Rijnmond ging het vrijdag, met Bart Latuheru als gast, onder meer over de fitheid van Feyenoord. "Orkun Kokcü was in de tweede helft tegen PEC Zwolle de enige middenvelder," zei de oud-speler van Excelsior.

Latuheru ziet dat het team langzaam wel fitter wordt, maar zag vorige week in De Kuip nog gaten vallen op het middenveld. "Leroy Fer gaat voor zijn verdediging lopen en Jens Toornstra speelt te diep. Met deze ruimtes gaat PEC erin geloven. Dat is pure fitheid. Een wissel met Renato Tapia of Yassin Ayoub is volledig op zijn plek."

Latuheru liet ook zijn licht schijnen over Excelsior, de club waar hij speelde en waar hun nog nog scout voor is. "Excelsior gaat nog voor rechtstreekse promotie, maar kampioen worden is niet reëel. Als je het defensief op orde krijgt en je maakt een serie kan rechtstreekse promotie nog steeds. Ze zijn alleen bij Cambuur weggespeeld."

FC Rijnmond ging verder over de nijpende situatie van FC Dordrecht, het huidige spel van Sparta en spits Ragnar Ache.

In de video bovenaan het beircht is de uitzendling volledig te bekijken.