HET OPKAMERTJE 1 Dec 2019

EERSTE UUR

Met Kees van Velzen en Bert van Nieuwenhuizen op zoek naar de oorsprong van allerlei liedjes.



GREGORIAANS

1. Still I’m sad – Gregorian

2. Sadness Part One – Enigma

3. Every Christian lion hearted man will show you – The Bee Gees

4. Gaudete ‘Live 2004’ – Steeleye Span

5. Still I’m sad – The Yardbirds

6. Dies irae (Sequentia) – Aurora Surgit en Alessio Randon

MOCKIN’ BIRD HILL

7. Mockin’ bird hill – Roots Syndicate

8. Tscha-la-la (Wer Musik liebt, der singt) – Ingela Brander

9. Mockin’ bird hill – Migil 5

10. Adress Rosenhill – Alice Babs

11. Mockin’ bird hill – Les Paul and Mary Ford

12. Mockin’ bird hill – The Pinetoppers

13. Livet I Finnskogarna – Karl Karlsson Jularbo & Helge Erichsson

DACIA DUSTER

14. Another one bites the dust – Dacia commercial

15. Another one bites the dust – Queen

16. Ghostbusters – Dacia commercial

17. Ghostbusters – Ray Parker jr.

18. I want a new drug – Huey Lewis & The News

DE TUNE

19. Speaking guitar – Gerhard Narholz

TWEEDE UUR

Sinterklaas en kerstmis.

1. Hij komt, hij komt, die lieve goede sint – Ellen ten Damme

2. Feest voor haar – Ariane Schluter & Bert Luppes

3. Chicken – Sweet & Co

4. Six to eight black men – David Sedaris

5. De zak van Sinterklaas – Bertolf & Metropole Orkest

6. Blue Christmas – Eilert Pilarm

7. Kerstlied – Wim de Bie