'Bijenberaad' bijeen tegen bijeninvasie bij Biesbosch

De Partij voor de Dieren had de minister vragen gesteld na klachten van de boswachter. Omdat de bijenkasten net niet in de Biesbosch staan, kan Staatsbosbeheer niet ingrijpen. De minister zei toen dat ze het probleem erkende, maar dat het aan gemeenten en de provincie is om er wat tegen te doen.

De plek is populair omdat in de nazomer Reuzebalsemien uitbundig bloeit. De Nederlandse Bijenhoudersvereniging en imkervereniging NBV Dordrecht gaan nu verschillende partijen samenbrengen. Ze willen de situatie samen in kaart brengen en verbeteren. De eerste bijeenkomst met bijenhouders en wetenschappers is al geweest. Begin volgend jaar komen ze weer bij elkaar.