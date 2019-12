Meldpunt Trevvel vanaf maandag open

Het onafhankelijke meldpunt over vervoersbedrijf Trevvel van de Rotterdamse Ombudsman gaat maandagmorgen om 09:00 uur open. Klachten en reacties op de dienstverlening van Trevvel kunnen dan per briefkaart, online, telefonisch of persoonlijk bij de ombudsman worden ingeleverd.

Trevvel verzorgt speciaal vervoer voor mensen met een lichamelijke beperking en ouderen. Het meldpunt is ingesteld om nu eens een goed en totaal beeld te krijgen van wat er goed gaat en wat fout. Tot nu toe konden klachten op verschillende plekken worden ingediend. De ombudsman is daarom bang dat niet bij iedereen duidelijk is wat er speelt, zo zei ze eerder tegen Rijnmond.

Anne Mieke Zwaneveld, de Rotterdamse Ombudsman: "Ik ben benieuwd wat er goed gaat bij Trevvel, maar ik wil ook weten wat er niet goed gaat. Als ik kijk naar de klachten die ik tot nu toe heb gehad, dan gaat het vooral over of de auto's niet te vroeg of te laat komen. Zijn de chauffeurs wel fatsoenlijk tegen de klanten? En worden wel de goede soorten bussen ingezet, bijvoorbeeld met een bepaalde instap?"

Het meldpunt gaat voor drie maanden open. Eind februari is de laatste dag. Verwacht wordt dat de ombudsman na alles bekeken te hebben in maart al met een rapport en aanbevelingen komt.

Rouwstoet

Dat fouten bij Trevvel grote gevolgen kunnen hebben, merkte Dennis van Velzen deze vrijdag. De 19-jarige Rotterdammer, aan een rolstoel gekluisterd, moest naar de crematie van zijn opa in Delft. De speciaal bestelde bus van Trevvel arriveerde meer dan een half uur te laat. Van Velzen miste daardoor de rit met de rouwstoet naar het crematorium.

"En ik had nog vooraf met Trevvel overlegd of een uur wel voldoende was. Ik vind het heel erg dat het zo is gelopen," zegt de Rotterdammer.

Arno van Haasterecht, directeur van Trevvel, zegt dat hij na het horen van het verhaal van Dennis boos is geworden. "Het is door ons fout gegaan. Dit had niet mogen gebeuren. Ook al zijn er mogelijk factoren, zoals het slechte weer of zieke chauffeurs, die mogen nooit een excuus zijn om te laat te komen. We gaan zeker met meneer in gesprek."

Vijf kwartier

Dennis van Velzen heeft Van Haasterecht dan ook nog wel meer te vertellen. Bijna twee weken geleden werd hij ook veel later dan afgesproken uit Delft opgehaald. "Vijf kwartier! En ik zat ook nog eens met drie anderen in de bus. Dus zegt zo'n chauffeur: 'U moet rustig op uw beurt wachten.' En ze waren al vijf kwartier te laat!"

Van Velzen diende vervolgens een dag later een klacht in bij Trevvel. "Gisteren, tien dagen nadien, had ik nog niks gehoord. Dus heb ik Trevvel gebeld of ze de klacht nog in behandeling nemen. En er is veel... nog veel meer gebeurd. Ik voel me soms als een stuk stront behandeld."