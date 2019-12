Deel verdachten Capelse 'wapengroothandel' blijft langer vastzitten

Vijf van de acht verdachten die deze week werden opgepakt in een groot onderzoek naar wapenhandel in Capelle aan den IJssel blijven voorlopig vastzitten, meldt justitie.

Twee verdachten zijn weer vrij. De laatste, een man van 32 uit Capelle die hoofdverdachte is in deze zaak, is niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij was eerder veroordeeld voor wapenhandel en moest nog een deel van die straf uitzitten.

Afgelopen dinsdag werden op veertien plekken in Nederland invallen gedaan, waaronder de woning van de hoofdverdachte in Capelle aan den IJssel. Justitie had via het team criminele inlichtingen een tip gekregen dat de 32-jarige man handelde in vuurwapens.

'Groothandel'

De woning in Capelle zou in het wereldje bekend staan als 'groothandel'. De verdachten leverden wapens, onderdelen, accessoires en munitie, die werden geïmporteerd uit het buitenland en van Slowaakse en Kroatische makelij zijn.



Ook twee familieleden van de hoofdverdachte werden opgepakt. Dat zijn twee Rotterdammers van 23 en 24 jaar.