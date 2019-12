Marja van Katendrecht opnieuw in actie voor Johan de Boterhammenman

Rijnmond-gezicht, bingopresentator en ambassadeur van Rotterdam Marja van Katendrecht is een doneeractie gestart voor Johan de Boterhammenman. Hij gaat met zijn bakfiets langs scholen in Rotterdam-Zuid om gesmeerde broodjes uit de delen aan kinderen uit armoedegezinnen.

De hart- en longklachten van de Rotterdammer zijn dermate verslechterd dat de elektrische bakfiets die eerder al voor hem werd ingezameld niet meer voldoende is. "Bovendien is het winter en hoop ik dat we hem aan iets veel beters kunnen helpen", schrijft Marja op de nieuwe doneerpagina . "Dus heb ik een mooi en niet al te dure oplossing gevonden: een elektrisch autootje."

Daar is net iets meer dan vijfduizend euro voor nodig. Er is al vijfhonderd euro binnen. "Ik geloof in ons, dat we klaar staan voor elkaar en elkaar willen helpen als het er op aan komt", schrijft Marja.