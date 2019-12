Provincie maakt bezwaar tegen gaswinning Pernis: 19 procent kans op bevingen

De provincie Zuid-Holland is het niet eens met het besluit van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om door te gaan met gaswinning in Rotterdam-Pernis. De minister heeft ingestemd met een verlening van het plan om gas te winnen, tot 2030.

De provincie vindt het risico op schade door bevingen te groot. Er is, zo staat in het besluit van de minister zelf, negentien procent kans op bevingen in Pernis-West en een zeer kleine kans op bevingen met een kracht van vier op de schaal van Richter.

Dat is volgens de provincie mogelijk zeer gevaarlijk voor de woonwijk in Pernis, het industriegebied en de wegen en tunnels in de omgeving. Daarom wil de provincie dat het meetnet van sensoren die bevingen detecteren eerst flink wordt uitgebreid.

De minister wil dat ook, maar heeft alvast ingestemd met de verlenging. Ook heeft hij de NAM twaalf maanden de tijd gegeven het meetnet uit te breiden. De provincie noemt dat vanuit het oogpunt van veiligheid voor de omgeving onacceptabel.