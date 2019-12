Koploper Cambuur na één helft al klaar met Dordrecht

Stef Gronsveld: 'Misschien moeten we eens praten over het mentale aspect'

Jari Schuurman: 'Deze reeks is een schande, dit is niet normaal'

FC Dordrecht deed een kwartwedstrijd aardig mee met de koploper. In de beginfase was het zeker niet de mindere ploeg en na de 0-1 van Robin Maulun maakte Pedro Marques meteen gelijk vanaf de strafschopstip. Via een pegel van afstand van Mees Hoedemakers kwam Cambuur weer op voorsprong waarna het voor rust nog twee keer scoorde.

In de tweede helft nam Cambuur wat gas terug en gebeurde er niet veel meer. Wel was er nog een vervelend moment voor FC Dordrecht. Anass Achabar moest per brancard het veld verlaten na een ongelukkige botsing. Vlak voor tijd maakte Stef Gronsvel de eindstand wat dragelijker na een goede actie.

Opstelling FC Dordrecht

Stoskovic, Gronsveld, De Braal, De Abreu, Ormonde-Ottewill, Wehrmann, Green (68' Kok), Smith, Acharbar (72' Hogesteger), Schuurman, Marques (70' Schalekamp).

Scoreverloop FC Dordrecht - Cambuur

22' 0-1 Maulun

23' 1-1 Marques (strafschop)

29' 1-2 Hoedemakers

40' 1-3 Van der Kaap

44' 1-4 Maulun

90' 2-4 Gronsveld