Verwarde man vermist, politie maakt zich grote zorgen

De politie maakt zich grote zorgen over de 62-jarige John van Dam uit Bergambacht. Hij is dement en is sinds vrijdagmorgen 11:30 uur vermist.

De man, die verward is, is op zijn fiets van huis vertrokken en daarna niet meer gezien. Mogelijk is hij naar Rotterdam gegaan. Hij heeft daar in het verleden bij de RET gewerkt. Hij is al eerder vermist geweest. Toen werd hij daar gevonden.

Een woordvoerder van de politie zegt dat ze zich ernstige zorgen maken, omdat hij al zo lang niet is gezien. "Het is nu ook koud en donker en we hebben geen enkele manier om hem te traceren."

Van Dam heeft grijs krullend haar en is 1.80 meter lang. Hij draagt, in tegenstelling tot de foto, een bril.

De verwarde man zal volgens de politie niet reageren als hij wordt aangesproken. Daarom wordt geadviseerd om direct de politie te bellen.