Jonge vaders strijden tegen sluiting consultatiebureaus

Nu wandelt Roelant Kant nog naar het consultatiebureau in Langerak voor zijn baby, maar dat kan straks niet meer. Van de acht consultatiebureaus blijven er twee of drie over in Molenlanden. "Je haalt een stukje leefbaarheid uit de dorpen", vreest hij.

De jonge vader is samen met zijn buurman Kevin een petitie gestart. Ze willen voorkomen dat het aantal consultatiebureaus zo drastisch afneemt.

Zorgen

"Er zijn veel mensen die zich zorgen maken", vertelt Kant. "Over hoe ze het straks moeten doen, dat het veel meer tijd gaat kosten en wat er gebeurt met de vaccinatiegraad in de gemeente."

De zorg in Molenlanden gaat op 1 januari over van Rivas naar Careyn. Rivas had op acht plekken een consultatiebureau dat enkele dag (-delen) per maand open was.

Careyn wil werken met twee of drie permanente locaties. Daarmee vervalt een groot aantal van de 'flexibele' consultatielocaties in de gemeente. Deze vaste locaties zullen langer geopend zijn, zodat mensen meer ruimte hebben om een afspraak te maken.

Niet handig

Toch zijn de mannen niet blij met deze verandering. "Met de bus is het vanuit ons dorp drie keer overstappen en 1,5 uur voor een enkeltje naar het consultatiebureau", zegt Kevin van der Vlist. "En dan natuurlijk nog terug dus dat is niet handig."

Wethouder Lizanne Lanser heeft begrip voor de zorgen van de mannen. Ze heeft een brandbrief gestuurd naar de nieuwe zorgaanbieder Careyn. "Ik deel deze zorg absoluut."

Ze wil dat er minimaal een derde locatie bijkomt maar het liefst nog meer locaties. "We hopen dat er per 1 januari een nieuwe locatie is in het midden van onze gemeente."

Molenlanden is een grote gemeente met twintig dorpskernen. De gemeente hanteert zelf vijf punten om bijvoorbeeld paspoorten op te halen. "Het zijn allemaal kleine dorpen in Molenlanden", aldus kant. "Daar kun je de leefbaarheid niet weghalen want dan gaan mensen naar de stad toe."

Careyn liet eerder weten op zoek te zijn naar een pand voor een derde locatie in Molenlanden.