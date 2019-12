Het weer van vandaag: droge weer heeft de overhand

Vanavond en vannacht is het bewolkt en eind van de nacht gaat het van het westen uit regenen. De wind komt uit het zuidwesten en neemt in de loop van de nacht flink in kracht toe. Deze wordt vrij krachtig en langs de kust uiteindelijk hard, windkracht 5-7.

Morgenochtend passeert een storing met regen. In de middag komt vanuit het westen af en toe de zon tevoorschijn en bestaat er nog kans op een bui. In de avond neemt de buienkans dan weer toe. Met een middagtemperatuur van 11 graden is het zeer zacht. De westen- tot zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee hard, windkracht 5-7. In de middag neemt de wind af tot matig en aan zee tot krachtig, windkracht 4-6.

Vooruitzichten

De komende dagen blijft het uitermate wisselvallig en trekken met de regelmaat van de klok storingen over het land met regen of buien. Tussendoor komen korte perioden voor met opklaringen en droog weer.

Het waait flink door en het blijft ook aanhoudend zacht voor de tijd van het jaar, dat is vooral te merken in de nacht. Winterweer is voorlopig in geen velden of wegen te bekennen.