'Skaeve huse' voor daklozen in Dordrecht zijn een succes

De Merwedehuusjes, in Dordrecht, zijn volgens de gemeente Dordrecht en andere betrokken partijen een succes. Vijf daklozen kwamen een jaar geleden in de kleine huisjes wonen en verblijven daar nog steeds.

Het Scandinavische concept van 'Skaeve Huse' werd in Dordrecht - en ook andere gemeenten - gekopieerd om met name overlastgevende daklozen van straat te krijgen. De vraag was vooraf wel of daklozen op een bewaakt terrein willen wonen.

"Ik heb mijn plekje gevonden hier. Ik ben happy", zegt bewoonster Carla. Buurman Sander is minder blij, "maar dit is beter dan in een kartonnen doos onder de brug."

Sander moppert dat hij geen bedrijfje kan opzetten en dat hij gesommeerd wordt om rommel in de tuin op te ruimen. "Ik wil gewoon een bestaan opbouwen. Dat wordt me hier niet makkelijk gemaakt."

Carla zegt nooit meer weg te willen uit haar huisje. "Ik ben gelukkig." Ze werd op de nieuwe woonvorm attent gemaakt door het Leger des Heils: "Toen ik op straat zwierf, wist ik helemaal niet dat zoiets als dit bestond."

Beheerder Dieter Spruijtenburg zorgt, met hulp van de politie, dat dealers en andere ongewenste figuren bij het terrein vandaan blijven. "Vooraf was er wel wat ongerustheid in de omgeving, maar iedereen merkt nu dat het hier veilig en rustig is."

Wethouder Peter Heijkoop is tevreden: "De huisjes brengen precies wat we er van hoopten. Wat mij betreft komen er meer. En niet alleen in grote steden, ook kleinere gemeenten kunnen er één of twee plaatsen. Ik ga daar in de regio over praten."