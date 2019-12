Piet Romeijn en het bekendste voetbalscheldwoord van Nederland: 'hondelul'

Piet Romeijn in actie tegen MVV in 1968. Foto: ANP (Dick Coersen)

De kranten stonden er vol mee. Niet het puntverlies van de ploeg die kort daarvoor AC Milaan had uitgeschakeld in Europa was het belangrijkste nieuws... Nee, de dreigende schorsing voor de linksback van Feyenoord was het belangrijkste. 'Waarschuwing voor Piet Romeijn', 'Romeijn in het boekje' en 'Feyenoord krijgt klap na klap', schreven de kranten.

Het decor voor deze bedenkelijke voetbalmijlpaal was het besneeuwde veld van FC Twente. Feijenoord (toen nog met een 'ij') speelde die zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. In de slotminuten kwamen de tukkers op gelijke hoogte.

Voorafgaand aan het doelpunt had de Dubbeldamse (nu deel van Dordrecht) scheidsrechter Van Gemert een vrije trap gegeven. Daar was Romeijn het niet mee eens en dat liet hij na afloop in ferme bewoordingen weten. "Bedankt voor de leiding, hondelul", zei hij na afloop.

Hondje overleden

Van Gemert, verbouwereerd door het voorval, wilde Romeijn nog de kans geven om excuses aan te bieden. Romeijn verscheen wel bij Van Gemert in de kleedkamer, maar excuses kwamen er niet. Volgens een van de kranten was het voorval extra pijnlijk omdat eerder die week het hondje van Van Gemert was overleden.

Romeijn probeert aanvankelijk nog weg te komen door te zeggen dat hij 'onbenul' had gezegd, in plaats van 'hondelul', maar daar trapt Van Gemert niet in.

"Er wordt in het veld veel gezegd en het taalgebruik is niet altijd zo netjes", citeerde De Volkskrant de scheidsrechter een dag later in de krant. "Er wordt ook wel eens emotioneel gescholden. Ik til er niet zo zwaar aan, maar er zijn grenzen."

Romeijn kreeg een aantekening in het boekje van Van Gemert. Gele en rode kaarten werden pas een jaar later ingevoerd. Dit was de voorloper daarvan.

Schok

De uitspraken van Romeijn zorgde toch wel voor een schok in het brave Nederland van de jaren '60. Sommige kranten, zoals de Telegraaf, weigerden zelfs om de uitspraak van Romeijn letterlijk over te nemen. Die krant noemt het 'een term die niet voor publicatie is geschikt'. Andere kranten doen minder moeilijk.

Feyenoord heeft meteen door dat het relletje rondom Romeijn in de kiem moet worden gesmoord. Manager Guus Brox noemt het meteen na de wedstrijd al een 'trieste zaak'. "Ik denk dat het bestuur tegen hem zal optreden, al moet men wel rekening houden met de gespannen sfeer", zegt hij in het Parool.

Eerdere schorsing

Er speelt mee dat Romeijn eerder ook al in de fout ging. Twee jaar daarvoor kreeg hij ook al een 'aanwijzing' omdat hij tijdens de wedstrijd tegen DOS de scheidsrechter uitschold voor 'klootzak'. Als SVV-speler was hij al een keer voor acht wedstrijden geschorst omdat hij de scheidsrechter had beledigd.

Feyenoord moet ook regelmatig op het matje verschijnen bij de KNVB, omdat spelers over de schreef gaan. Eerder waren ook al Laseroms, Kindvall en Van Hanegem op het matje verschenen bij de tuchtcommissie. Een week na het voorval bij Twente verdwijnt ook Henk Wery in het boekje van de scheidsrechter.

Bij Romeijn zorgen de uitspraken niet voor een schorsing. Het blijft beperkt tot een boete van 350 gulden. Ook van Feyenoord krijgt hij nog een boete. De club verklaart zelf ook nog dat de uitspraken van Romeijn niet door de beugel kunnen.