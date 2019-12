IJs-ijsvogel uit Natuurhistorisch Museum succesvol ontdooid

De beroemde ijs-ijsvogel uit het Natuurhistorisch Museum Rotterdam die eind november werd ontdooid, is daar goed uitgekomen. Dat laat museumdirecteur Kees Moeliker zaterdag weten op Radio Rijnmond. "De vogel hangt nu aan een drooglijn in het museum."

De ijsvogel heeft de strenge winter van begin 2018 niet overleefd. Het diertje lag bevroren onder het ijs in Oostzaan. De toen 13-jarige Christoph maakte er een foto van, die uiteindelijk viral ging.



Het Rotterdamse museum heeft de vogel - inclusief het blok ijs waarin ze is gevonden - sinds maart 2018 opgenomen in de collectie 'dode dieren met een verhaal'. Maar na bijna twee jaar was het ijs dof geworden, waardoor de vogel amper nog te zien was.

Daarom werd eind november besloten het ijs te laten ontdooien en vervolgens te bekijken wat de staat was van het diertje. "Als een vogel bijna twee jaar in een blok ijs zit, dan verandert er van alles', legt Moeliker uit. "De kans bestaat dat de veren los laten. We zouden dan misschien wel een kale kippenbout overhouden."

Dat was gelukkig niet het geval. "We hebben hem kunnen prepareren en hij hangt nu te drogen. Dat betekent dat we hem over een paar weken weer kunnen laten zien, maar dan zonder het ijs. Gelukkig, ik ben heel blij dat 'ie gewoon bewaard kan worden." Nader onderzoek heeft overigens uitgewezen dat de onfortuinlijke ijsvogel een vrouwtje was.