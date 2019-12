Onderzoek naar woningoverval in Spijkenisse

De politie doet onderzoek naar een overval in Spijkenisse. Die vond vrijdagavond rond 23:00 uur plaats in een appartement in de Gentiaanstraat.

Het is niet bekend of bij de overval iemand gewond is geraakt. Ook is niet duidelijk of de overvaller iets heeft buitgemaakt.

"Helaas was de dader al een tijdje weg en kon deze niet worden aangehouden", zegt een wijkagent op sociale media. Via Burgernet heeft de politie vrijdagavond een omschrijving van de dader gegeven.