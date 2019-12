Overvaller doet zich voor als bezorger van Coolblue

De politie doet onderzoek naar een overval in Spijkenisse. Die vond vrijdagavond rond 23:00 uur plaats in een appartement in de Gentiaanstraat.

De overvaller deed zich voor als bezorger van Coolblue. Bij het openen van de deur bedreigde hij de bewoonster met een mes en drong vervolgens de woning binnen. Hij eiste geld.

Nadat hij de woning had doorzocht, vluchtte hij met sieraden en kleding.

Via Burgernet heeft de politie vrijdagavond een omschrijving van de dader gegeven.



Ook in Dordrecht is vrijdagavond een woning overvallen. Dat gebeurde rond 23:30 uur in de Jupiterlaan. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of gehoord, om contact op te nemen.