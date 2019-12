De 62-jarige man uit Bergambacht die sinds vrijdagochtend werd vermist, is weer terecht. Hij ligt nu in het ziekenhuis, vertellen betrokkenen.

De man, die verward is, is op zijn fiets van huis vertrokken en daarna niet meer gezien. Er werd vermoed dat hij naar Rotterdam was gegaan, omdat hij in het verleden bij de RET heeft gewerkt.

Dit bleek uiteindelijk niet het geval. Hij is, met zijn fiets, aangetroffen in Alphen aan den Rijn.

De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.