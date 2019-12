Chemours weigert nieuw onderzoek naar kankerverwekkendheid GenX

Chemours noemt het verzoek van Echa disproportioneel. Het gevraagde onderzoek zou volgens een woordvoerder overbodig zijn, omdat soortgelijke onderzoeken al voldoende informatie hebben opgeleverd. "Herhaling leidt tot onwenselijk dierenleed". Chemours is in mei in beroep gegaan tegen het verzoek.

GenX

Het bedrijf uit Dordrecht ligt al jaren onder een vergrootglas vanwege het gebruik van de kankerverwekkende stof PFOA, dat wordt gebruikt voor antiaanbaklagen en brandwerende coatings. Later werd deze stof vervangen door GenX. Van die stof wordt vermoed dat het hoort op een lijst met zeer giftige stoffen.

De schadelijkheid van GenX werd eerder al aangetoond na onderzoek onder knaagdieren. Ratten kregen onder meer levertumoren.

Die dieren werden volgens de woordvoerder aan een "onrealistisch hoge doses" blootgesteld. Daarbij zou de uitkomst niet relevant zijn voor mensen, omdat de substantie zich bij personen anders gedraagt. "Als iemand dertig ton met GenX-verontreinigde grond eet, krijg je pas hetzelfde effect als bij knaagdieren."

Echa ziet ook gelijkenissen tussen PFOA en GenX en dringt daarom op onderzoek aan. Uit het beroep blijkt dat Chemours de vergelijking tussen beide stoffen niet terecht vindt, omdat er 'structurele en kinetische verschillen' zitten tussen beide.

"PFOA heeft een opbouwend effect in het lichaam, terwijl GenX zo is ontworpen dat het het lichaam zo snel mogelijk verlaat." Bij lage concentraties zou dat dus bijna geen effect moeten opleveren.

Onderzoek onder personeel

Naast het muizenonderzoek is Chemours ook gevraagd om een onderzoek te doen onder personeel, op vrijwillige basis. Zo kan achterhaald worden hoe snel GenX het menselijk lichaam verlaat. De voorbereidingen voor een dergelijk onderzoek zijn in volle gang.

Zo'n bloedtest is volgens de woordvoerder van Chemours in 2017 al eens uitgevoerd, onder een twintigtal vrijwilligers. De stof was toen snel weg, maar dit onderzoek vindt Echa onvoldoende. Pas bij langdurig onderzoek kan volgens het agentschap écht conclusies worden getrokken.

Hoewel Chemours in mei al in beroep is gegaan, komt er voorlopig nog geen duidelijkheid in deze zaak. De raad van beroep hoopt volgens het Financieele Dagblad in de tweede helft van volgend jaar hier definitief over te kunnen besluiten.