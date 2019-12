De Terugkeer op TV Rijnmond: 'Hoe doder het dorp, des te levendiger de geschiedenis'

Ooit was Blankenburg een dorp op het eiland Rozenburg. Maar nadat de Rotterdamse haven wilde uitbreiden, werden de tientallen boerderijen onteigend en het hele dorp weggevaagd. De geheimen van Blankenburg worden in de serie De Terugkeer op TV Rijnmond beetje bij beetje onthuld.

De zesde aflevering van de serie is zaterdag vanaf 17:17 uur te zien op TV Rijnmond. Eugène Paashuis deed research voor De Terugkeer. "Een mooi project", zegt hij.

Omdat de haven wilde uitbreiden, werden de boerderijen begin jaren '60 in Blankenburg onteigend en verdween het dorp onder een metersdikke laag zand. In de zoektocht naar mensen die daar ooit hebben gewoond, stuitte Paashuis onder meer op de laatste inwoner van Blankenburg.

"Het is heel raar hoe zo'n hoofdfiguur kan vertellen hoe hij langzaamaan in een soort put ging wonen", legt Paashuis uit. "Er ging vijf meter zand over. De laatste huizen stonden er nog toen zij er nog woonden. Dan kwamen ze 's avonds thuis en was er gewoon niemand meer."

Volgens hem leeft het verhaal van 'Het Atlantis van de Botlek' nog in het gebied. "Ja, hoe doder het dorp, des te levendiger de geschiedenis. Er is een historische vereniging in Rozenburg die daar nog heel druk mee is, die erover praat en beelden zoekt."

Of er nog iets terug te vinden is van Blankenburg? "Nou, als je gaat graven wel. Maar wie doet dat?"

De Terugkeer is zaterdag om 17:17 uur te zien op TV Rijnmond en wordt elk uur herhaald.