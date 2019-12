Ouders in Spijkenisse demonstreren tegen toenemend geweld onder jongeren

Bezorgde ouders demonstreren zaterdagmiddag in Spijkenisse. Ze willen meer aandacht voor het toenemende geweld onder jongeren en het in hun ogen falende jeugdbeleid van de gemeente Nissewaard.

Aanleiding voor de demonstratie is onder meer een steekpartij bij metrostation Heemraadlaan, begin november. Na een ruzie werd een 14-jarige jongen neergestoken. De politie pakte vervolgens een jongen van 13 jaar op als verdachte. Deze jongen zit nog altijd vast. Hij krijgt woensdag te horen of hij drie maanden langer in voorarrest blijft.



De demonstratie begon rond 14:00 uur op de Raadhuislaan. Een kwartier later waren er enkele demonstranten. De organisatoren hebben vrijdag aan het einde van de middag de demonstratievergunning gekregen van burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard.

De organisatie verwacht zo'n vijftig demonstranten. "Wij vinden als bezorgde ouders dat kinderen te weinig geboden wordt om zich te kunnen vermaken in Spijkenisse", zegt initiatiefnemer Patrick Lith. Daarnaast kampen ouders die in de knel zitten met hun kind, met lange wachtlijsten bij het Jeugdondersteuningsteam (JOT).

"Het ligt ook vooral aan hoe de maatschappij verandert. Niet alleen in Spijkenisse, maar bijvoorbeeld ook in Hoogvliet of Den Haag. De gemeente moet meer geld steken in de bevolking."

De burgemeester heeft Lith uitgenodigd voor een tweede gesprek. Maar dat betekent niet dat hij stil gaat zitten. "Wij zijn er nog, we bestaan en wij blijven doorgaan", spreekt hij namens de actiegroep van ouders.

Protestmars

Tientallen mensen liepen begin november al mee in een protestmars in Spijkenisse. De groep bezorgde ouders liep van vanaf de oude dorpskerk naar het gemeentehuis. Daar volgde een gesprek met burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard.