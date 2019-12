Ooievaar met maag vol postbode-elastieken te zien in museum: 'Een dramatische dood'

Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is een bijzonder dier rijker. Het gaat om een jonge ooievaar met een halve kilo aan postbode-elastieken in zijn maag.

"Heel dramatisch", zo omschrijft museumdirecteur Kees Moeliker de dood van het onfortuinlijke dier. "Hij was in de buurt van Utrecht uit het nest gevallen en toen bij de vogelopvang terecht gekomen. Een dierenarts ontdekte vervolgens een heel grote bal van een halve kilo aan elastieken in zijn maag."

De vogel bleek behalve met elastieken van het brede ‘postbode-type’ ook met dunne elastiekjes en een polsveter gevoerd te zijn. In zijn maag zat helemaal geen natuurlijk voedsel.

Regenwormen

De ooievaar kreeg de elastieken waarschijnlijk gevoerd door zijn ouders. "Jonge ooievaars worden over het algemeen gevoed met regenwormen. Misschien hebben zij de elastieken daarvoor aangezien. Het is een heel dramatische dood voor deze vogel."

Hoe en waar die elastieken in de natuur terecht zijn gekomen, is niet duidelijk. De elastieken worden niet alleen door postbodes gebruikt, maar ook thuis, op kantoor of in de bos- en tuinbouw.

Zowel de grote elastiekenbal als de dode vogel zijn vanaf zaterdag te zien in het Rotterdamse museum. Ze worden toegevoegd aan de vaste tentoonstelling 'Dode dieren met een verhaal'.