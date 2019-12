Bijna tien procent van treinen op Rotterdam Centraal rijdt niet op tijd

Gemiddeld rijdt 94,8 procent van de treinen op de verschillende stations op tijd. In Rotterdam was dat in de periode van 9 december 2018 tot 2 december 2019 maar 90,6 procent. Datzelfde percentage geldt ook voor Schiphol Airport.

Zo'n zes procent van de treinen in Rotterdam was in die periode vertraagd en 3,3 procent van de treinen viel uit. Treinen vallen onder de categorie 'vertraagd' als ze vijf minuten of meer te laat zijn.

Zuid-Holland

De treinen op station Arkel hadden de minste vertraging van alle stations in Zuid-Holland. In 97,5 procent van de gevallen reden de treinen daar volgens dienstregeling. In Hardinxveld, Leerdam, Gorinchem en Sliedrecht reed ook 96 tot 97 procent van de treinen op tijd.

Van de andere grote stations in de provincie zoals Dordrecht, Den Haag HS, Den Haag Centraal, Leiden Centraal en Delft scoort alleen Dordrecht (95,2 procent) bovengemiddeld.

Op het station van Sneek reden de treinen de afgelopen periode het meest op tijd. Slechts 1,1 procent van de treinen op dat station vertrok niet volgens het spoorboekje.