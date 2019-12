Feyenoord O19 verliest miniklassieker in De Kuip

SAMENVATTING: Feyenoord O19 verliest miniklassieker in De Kuip

Wouter Burger: 'Voor nu is het niet goed genoeg onder de nieuwe trainer'

De miniklassieker tussen Feyenoord en Ajax Onder 19 jaar is gewonnen door Ajax. Feyenoord O19 was tijdens de eerste helft de bovenliggende partij. Rotterdamse goals kwamen er niet en na rust liep Ajax uit naar een 0-3 zege. Ook werden drie rode kaarten getrokken

De grootste kansen waren in de Kuip voor Ramon Hendriks en Wouter Burger. Eerstgenoemde zag zijn inzet van de lijn geplukt worden, het schot van Burger ging via de lat over het doel.

Tijdens de tweede helft kwam Feyenoord ongelukkig op achterstand. Na een voorzet van Ajax tikte Sem Valk de bal achter zijn eigen doelman. Het doelpunt zorgde ervoor dat Ajax beter in de wedstrijd kwam waarna het via goals van Tunahan Tasci en Naci Unavar op 0-3 kwam. Bij de tweede Amsterdamse treffer kreeg Tasci de tweede gele kaart voor het uittrekken van het shirt. Na een opstootje in de blessuretijd mochten ook Feyenoorder Wouter Burger en Max de Waal inrukken.

Door het resultaat is Feyenoord nog niet verzekerd van de kampioenspoule, waar de eerste acht teams strijden voor het kampioenschap.

De miniklassieker zou al in september gespeeld moeten worden, maar werd vanwege veiligheidsredenen uitgesteld en naar De Kuip verplaatst.