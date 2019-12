Voetbalwedstrijd in Nieuw-Lekkerland gestaakt om racisme

De voetbalwedstrijd tussen Nieuw-Lekkerland en het Dordtse Oranje Wit is zaterdagmiddag niet uitgespeeld vanwege racistische opmerkingen vanaf de tribune.

"Ze riepen vreselijke dingen", zegt Jan-Willem Bozuwa, voorzitter van Oranje Wit, die verder geen gedetailleerde leuzen wil noemen.

De racistische opmerkingen werden gemaakt aan het einde van de eerste helft. De wedstrijd werd daarop kort voor rust gestaakt door arbiter Vink.

"Mijn spelers waren over de kook en wilden niet meer verder", zegt Bozuwa. "Ze waren eensgezind: wij spelen niet meer verder. Dit hoort niet bij het uitoefenen van je hobby."

Bozuwa noemt het verschrikkelijk wat er is gebeurd, ook voor Nieuw-Lekkerland. "Het is gewoon lastig. Het gedrag van een enkeling heeft gevolgen voor een hele club. Het is moeilijk daar iets aan te doen."

KNVB

De KNVB laat in een reactie weten dat racistische incidenten door de voetbalbond altijd serieus worden genomen. De bond zal de komende dagen via het wedstrijdformulier officieel op de hoogte worden gebracht van wat er exact is gebeurd. “Dan zal er nader onderzoek worden gedaan”, stelt een woordvoerder.