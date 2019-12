Zaalsporten: PKC wint kraker tegen TOP

PKC vorig jaar thuis in actie.

De kraker in de Korfbal League tussen PKC en TOP is gewonnen door thuisploeg PKC. De Papendrechters wisten met 4 punten verschil te winnen: 27-23.

Het spannende duel werd pas in de slotfase beslist.Door de winst staat PKC in ieder geval tot morgen eerste in de competitie, dan speelt nummer twee LDODK tegen Fortuna uit Delft.

Waterpolo

De waterpoloërs van SVH hebben zich nog niet geplaats voor de play-offs. De heren uit Hillegersberg hebben op bezoek bij ZV De Zaan met 21-7 verloren.

Overige uitslagen waterpolo:

ZPB - AZC: 10-15

Volleybal

De volleybalmannen van Sliedrecht Sport hebben met 3-1 verloren van Lycurgus. De eerste waren voor Lycurgus. De derde set was werd wel gepakt door Sliedrecht Sport. Door de vierde set met 26-24 te verliezen werd de uiteindelijke uitslag 3-1.

Overige uitslagen volleybal:

ZVH - Orion: 1-3