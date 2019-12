Jonge overvallers dringen woongroep Dordrecht binnen

In de Jupiterlaan in Dordrecht zijn vrijdagavond twee jonge overvallers een woning van een woongroep binnengedrongen. De daders hebben een kistje met geld buitgemaakt.

De twee jongens sloegen toe rond 23:30 uur. Op dat moment wilde een begeleider het tuinhek van de woongroep afsluiten. De jongens dwongen hem onder bedreiging van twee messen naar binnen en eisten geld.

Vervolgens is het duo van rond de 16 jaar met het kistje geld gevlucht in onbekende richting. De daders waren volledig in het zwart gekleed en lichtgetint. De politie is op zoek naar getuigen.