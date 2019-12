Amateurvoetbal: ASWH verliest in eigen huis, Excelsior Maassluis speelt gelijk tegen Quick Boys

ASWH heeft in Hendrik-Ido-Ambacht met 4-0 verloren van HHC Hardenberg. De thuisploeg had het vanaf de beginfase direct zwaar. Aan beide kanten waren de kansen echter schaars. Tijdens de rust stond het 0-0 maar in de tweede helft gebeurde meer.

ASWH-doelman Franken schoot in de zestigste minuut een uittrap recht in de voeten van een aanvaller van Hardenberg die daardoor makkelijk kon binnentikken: 0-1. In de zes minuten hierna scoorde Hardenberg nog twee keer. Na de snelle doelpunten kwam ASWH beter in de wedstrijd. Pires kreeg een grote kans en Anderson miste op een haar na twee kansen. In de blessuretijd maakte Hardenberg de 0-4.

Excelsior Maassluis

De uitwedstrijd van Excelsior Maassluis tegen Quick Boys is zonder winnaar geëindigd. In Katwijk aan Zee werd het 1-1. Excelsior Maassluis wist via een kopbal van Daan Smith in de zevende minuut op voorsprong te komen. In de kansrijke eerste helft scoorde alleen de aanvoerder van Excelsior Maassluis. Enkele minuten na rust maakte Dennis Kaars voor Quick Boys de gelijkmaker.

Derde divisie

SteDoCo heeft de wedstrijd tegen HSV Hoek uit handen gegeven. De ploeg uit Hoornaar kwam 2-0 voor te staan, maar heeft de wedstrijd niet kunnen winnen. De uitwedstrijd bij Hoek werd met met 5-2 verloren.

Overige uitslagen derde divisie:

Harkemase Boys - Barendrecht 1-2

Hoofdklasse

Sportclub Feyenoord heeft met 3-0 een ruime zege geboekt tegen FC Rijnvogels. SC Feyenoord behaalde hierdoor de zesde overwinning op rij.

Overige uitslagen hoofdklasse:

Zwaluwen – DHSC 2-1

Rijsoord – Smitshoek 1-0

Jodan Boys – Spijkenisse 1-0