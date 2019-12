Dirk Kuyt over miniklassieker: ‘De 0-3 is een geflatteerde uitslag’

Ondanks het verlies van Feyenoord O19 tegen Ajax O19 zaterdagmiddag in De Kuip is trainer Dirk Kuyt niet ontevreden: ”We zijn de wedstrijd goed begonnen. In het eerste uur hebben we nauwelijks kansen weggeven."

Kuyt is vooral tevreden over het eerste uur. "We konden alleen de trekker niet overhalen, dat was het probleem van de dag’.

In een column in het Algemeen Dagblad heeft Willem van Hanegem een tijdje terug kritiek geuit aan het adres van Kuyt. Volgens van Hanegem zou Kuyt te veel met andere dingen bezig zijn en te vaak trainingen van O19 missen.

Kuyt weerlegt die kritiek: “Ik zou graag eens de discussie met Willem aangaan, maar ik hem nog nooit op de Academy gezien. Als hij dingen heeft waar ik van kan leren: heel graag”.

Op de vraag of we Kuyt ooit zullen zien als hoofdtrainer bij Feyenoord, zegt Kuyt het volgende: “Ik wil dit jaar de benodigde papieren behalen, we zullen zien wat de toekomst brengt”.

Bekijk het hele interview met Dirk Kuyt hierboven.