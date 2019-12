Vrijwilliger houdt Sommelsdijkse dierenweide open

Een paar jaar geleden leek het erop dat de dierenweide in Sommelsdijk zou verdwijnen. Maar het is nog altijd een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk. Dit dankzij de inzet van overbuurman Peter Arensman.

In 2015 viel er een brief op de mat. De gemeente Goeree-Overflakkee kon vanwege bezuinigingen het beheer van de dierenverblijven aan de Grutto niet langer op zich nemen. De Dierenweide zou hierdoor gaan sluiten, was de conclusie. Tenzij er een vrijwilliger op zou staan.

Peter wilde het absoluut niet laten gebeuren dat de dierenweide in zijn wijk verloren zou gaan. Hij liet de gemeente daarom weten de verzorging en kosten op zich te nemen.

“De dierenweide heeft echt een sociale functie in de wijk”, legt Peter uit. “En ik heb de liefde voor dieren van huis uit meegekregen. Ik was eigenlijk nog verbaasd dat ik de enige was die me had gemeld."

Fulltime baan

Er gaat best veel tijd zitten in het verzorgen van de dieren en in het onderhoud van de weide. Peter doet dit allemaal naast zijn fulltime baan in de Rotterdamse haven.

"Voordat ik naar mijn werk 's ochtends ga, ben ik altijd wel twintig minuten bezig en na het werk 's avonds totdat mijn vrouw roept dat ik binnen moet komen”, vertelt Arensman lachend. "Je kan dit dus niet alleen doen, omdat je wil dat het behouden blijft. Je moet het echt leuk vinden."

De dierenweide is de afgelopen jaren opgeknapt en er zijn dieren bij gekomen. Er worden nu wel donateurs gezocht, want de kosten voor bijvoorbeeld voer en bouwmaterialen lopen hierdoor wel op. Een andere buurtbewoner heeft daarom een donatiepagina opgezet. Daarop werd in een dag tijd al vijfhonderd euro opgehaald.