Sparta speelt doelpuntloos gelijk tegen Heracles

Henk Fraser over herdenking Pim Verbeek: 'Doet je beseffen dat voetbal een belangrijke bijzaak is'

Sparta heeft zondagmiddag in eigen huis met 0-0 gelijkgespeeld tegen Heracles Almelo. In een niet al te enerverend duel kregen beide ploegen wel genoeg kansen en mogelijkheden, maar bleken zij voor het doel niet scherp genoeg. Heracles haalde het einde niet met elf man: Joey Konings kreeg vlak voor tijd rood.

Mohamed Rayhi zorgde in de vijfde minuut voor het eerste gevaar aan Spartaanse zijde. Hij schoot via een Heracles-been naast. Tien minuten later verscheen Heracles voor de goal van Sparta-doelman Ariel Harush. Tim Breukers kon uithalen, maar zijn schot werd geblokt.

Cyriel Dessers was even later gevaarlijk uit een snel genomen vrije trap. Maar Harush redde twee keer op een inzet van de Belg. Voor rust kreeg Rayhi nog een goede kans en schoot Mohammed Osman een vrije trap stijlvol op Harush, maar bleef het toch 0-0.

Na rust gebeurde er het eerste kwartier weinig. In de 63e minuut was het tijd voor een mooi eerbetoon aan de overleden Pim Verbeek. Er klonk een minuut lang applaus.

Sparta werd daarna via onder andere Lassana Faye en Ragnar Ache gevaarlijk, maar een goal leverde het niet meer op.

Joey Konings kreeg namens Heracles nog wel een rode kaart. Hij raakte Sparta-verdediger Jurgen Mattheij vol in zijn gezicht. Scheidsrechter Richard Martens trok daarom direct de rode kaart.

Door het gelijkspel staat Sparta nu op de elfde plaats in de eredivisie.