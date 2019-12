Mark Koevermans over tegenstrijdige quotes in boek: 'Dit is een les'

Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord, heeft gereageerd op een passage in het boek 'Over Winnen' van Mark van Beek. Daarin gaf hij aan dat hij vond de competenties niet te hebben voor zijn huidige functie.

"Ik kan me voorstellen dat daar vragen over komen. Dat interview heb ik in november 2018 gegeven, en heb ik dat volledig goedgekeurd. Maar de wereld van het voetbal verandert snel", vertelt Koevermans tegenover Fox Sports.

Koevermans nam het over van de vertrokken Jan de Jong. "Door het plotselinge vertrek van De Jong heb ik, ook om de club te helpen, het werk noodgedwongen moeten doen. De taken als algemeen directeur gingen steeds beter en ik kreeg er veel energie van. Ik dacht, mocht het nog een keer voorbij komen, dan zou ik het toch wel willen."

Koevermans baalt wel van de quotes in het boek. "Leuk is het niet, maar ik heb het gezegd dat ik stond er toen achter. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen maanden is het gevoel veranderd. Wellicht is dit een goede les om nooit nooit te zeggen in deze wereld", geeft hij aan tegen Fox Sports.